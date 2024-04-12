Тибакумова (Клокова) Анна Владиславовна
Место рождения
Дата рождения05.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1972
Смена фамилии
05.07.1996
Рождение ребёнка
12.12.1996
Сын: Тибакумов Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Тибакумов Вячеслав Рашидович
Рождение ребёнка
22.01.2004
Сын: Тибакумов Денис Вячеславович
Отец ребёнка: Тибакумов Вячеслав Рашидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно