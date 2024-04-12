Тибакумова (Клокова) Анна Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тибакумова (Клокова) Анна Владиславовна

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

05.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1972

Отец: Клоков Владислав Григорьевич

Мать: Клокова Людмила Николаевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смена фамилии
05.07.1996
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.12.1996

Сын: Тибакумов Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Тибакумов Вячеслав Рашидович

Рождение ребёнка
22.01.2004

Сын: Тибакумов Денис Вячеславович

Отец ребёнка: Тибакумов Вячеслав Рашидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тибакумов Вячеслав Рашидович

Место жительства
Неизвестно
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