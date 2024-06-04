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Цыкин Тимофей Семенов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Цыкин Семен Иванов

Мать: Цыкина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыкина Ирина (Арина) Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Цыкина) Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Дмитриева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Цыкина) Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Дмитриева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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