Цыкин Тимофей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Цыкина) Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Цыкина) Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Дмитриева
Смерть
После 1762