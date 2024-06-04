Цыкина Ирина (Арина) Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыкина Ирина (Арина) Дмитриева

Место рождения

Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыкин Тимофей Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Цыкина) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Семенов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Цыкина) Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Семенов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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