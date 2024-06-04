Цыкина Ирина (Арина) Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Цыкина) Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Цыкина) Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Семенов
Смерть
После 1762