Никита Семёнов 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Никита Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Семён Антонов1806 г.р.
Супруги
Домна Никита1827 г.р.
Дети
Ксенофонт Никитин1854 г.р.
Павел Никитин1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Семён Антонов

Мать: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Никита

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ксенофонт Никитин

Мать ребёнка: Домна Никита

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Павел Никитин

Мать ребёнка: Домна Никита

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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