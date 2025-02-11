Никита Семёнов
мужской, родился 1829, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСемён Антонов1806 г.р.
Супруги
Домна Никита1827 г.р.
Дети
Ксенофонт Никитин1854 г.р.
Павел Никитин1856 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Семён Антонов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Никита
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ксенофонт Никитин
Мать ребёнка: Домна Никита
Рождение ребёнка
1856
Сын: Павел Никитин
Мать ребёнка: Домна Никита
Смерть
Неизвестно