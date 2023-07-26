Макаровский Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаровский Леонид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Макаровский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаровская Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаровский Александр Леонидович

Мать ребёнка: Макаровская Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаровская Анна Александровна

Смерть
Неизвестно

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