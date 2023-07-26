Макаровский Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Макаровский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макаровская Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаровский Александр Леонидович
Мать ребёнка: Макаровская Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно