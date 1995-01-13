Цуканов Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1931
Дата смерти13.01.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1931
Отец: Цуканов Ефим Ионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1958
Сын: Цуканов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Цуканова (Пупкова) Клавдия Николаевна
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
13.01.1995