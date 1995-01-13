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Цуканов Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1931

Дата смерти

13.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1931

Отец: Цуканов Ефим Ионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цуканова (Пупкова) Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
02.05.1958

Сын: Цуканов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Цуканова (Пупкова) Клавдия Николаевна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
13.01.1995

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