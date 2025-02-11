Дубаев Степан Промтович 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубаев Степан Промтович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1881, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Дубаев Пров Моисеевич / Прокл Моисеев1853 г.р.
Мать
Дубаева (Пивцаева) Анна Старший Антоновна1852 г.р.
Супруги
(Юртаева) Марина Яковлевна15.07.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Дубаев Пров Моисеевич / Прокл Моисеев

Мать: Дубаева (Пивцаева) Анна Старший Антоновна

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Юртаева) Марина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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