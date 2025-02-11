Дубаев Степан Промтович
мужской, родился 1881, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДубаев Пров Моисеевич / Прокл Моисеев1853 г.р.
МатьДубаева (Пивцаева) Анна Старший Антоновна1852 г.р.
Супруги
(Юртаева) Марина Яковлевна15.07.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно