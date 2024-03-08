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Ильючик Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1907

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1907

Отец: Ильючик Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильючик Марина

Рождение ребёнка
04.03.1931

Дочь: Ильючик Геля Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Ильючик Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна

Валище, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1945

Дочь: Беглякова Евгения (Ильючик) Николаевна

Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна

Валище, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.10.1947

Дочь: Черныш (Ильючик) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна

Валище, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.03.1950

Сын: Ильючик Роман Николаевич

Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна

Валище, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.09.1954

Дочь: Ильючик Марина Николеевна

Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна

Валище, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.03.1958

Сын: Ильючик Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна

Валище, Пинский район, Брестская область
Смерть
1978

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