Ильючик Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1907
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1907
Отец: Ильючик Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильючик Марина
Рождение ребёнка
04.03.1931
Дочь: Ильючик Геля Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Ильючик Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1945
Дочь: Беглякова Евгения (Ильючик) Николаевна
Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1947
Дочь: Черныш (Ильючик) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1950
Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1954
Дочь: Ильючик Марина Николеевна
Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1958
Сын: Ильючик Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ильючик Ольга (Тиханович) Петровна
Смерть
1978