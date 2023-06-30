(Федотова) Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федотова) Агриппина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Федотов Николай Михайлович

Мать: Федотова Евдокия Михайловна

Смерть
1928
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