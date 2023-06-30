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(Федотова) Агриппина Николаевна
(Федотова) Агриппина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
1928
Пол
Женский
Отец
Федотов Николай Михайлович
Мать
Федотова (Панкратова) Евдокия Михайловна
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Федотов Николай Михайлович
Мать:
Федотова Евдокия Михайловна
Смерть
1928
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