Денисова (Ослопова) Федора Панкратовна Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Денисова (Ослопова) Федора Панкратовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1738

умерла После 1763

Супруги
Денисов Андрей ФилипповичОколо 1731 г.р.
Дети
Денисов Антип АндреевичОколо 1756 г.р.
(Денисова) Дарья АндреевнаОколо 1759 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Андрей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Денисов Антип Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Денисова) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Денисов Андрей Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Денисов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763

Мы используем куки для улучшения работы сайта.