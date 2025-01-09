Денисова (Ослопова) Федора Панкратовна
женский, родилась Около 1738
умерла После 1763
Супруги
Денисов Андрей ФилипповичОколо 1731 г.р.
Дети
Денисов Антип АндреевичОколо 1756 г.р.
(Денисова) Дарья АндреевнаОколо 1759 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Денисов Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Денисова) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Денисов Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Денисов Андрей Филиппович
Смерть
После 1763