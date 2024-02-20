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Черкас Михаил Афанасьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

17.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1879

Отец: Черкас Афанасий Михайлович

Мать: Черкас Христина Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-145,зап.-15
Бракосочетание
11.09.1900

Жена: Черкас София Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-205,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Черкас София Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-67,зап.-12
Смерть
Неизвестно
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