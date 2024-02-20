Черкас (Тышлек Чалиш) София Федоровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
09.06.1874
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-53,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-2
Крещение
16.06.1874
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-53,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-2 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Савва Константинович Тохтамыш и дочь его Елена
Бракосочетание
11.09.1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-205,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Черкас Михаил Афанасьевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-67,зап.-12
Смерть
Неизвестно