Федирко (Федирченко) Дмитрий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения26.10.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1817
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3D5-N?i=775&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
18.05.1841
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9W2-X?i=327&cc=4133834&cat=1013792
Военная служба
1842
Забрали в рекруты
Рождение ребёнка
27.03.1842
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97F-5?i=486&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно