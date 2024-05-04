Федирко (Федирченко) Дмитрий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федирко (Федирченко) Дмитрий Лукьянович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

26.10.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1817

Отец: Федорченко (Дрозденко) Лукьян Федорович

Мать: Федорченко Василиса (Васса)

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3D5-N?i=775&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
18.05.1841

Жена: Федирка (Романенко) Домникия Саввична

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9W2-X?i=327&cc=4133834&cat=1013792
Военная служба
1842
Забрали в рекруты
Рождение ребёнка
27.03.1842

Сын: Федирка (Федирченко) Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Федирка (Романенко) Домникия Саввична

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97F-5?i=486&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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