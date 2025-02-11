Герасимов Федор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Герасимов Федор Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Анна ПетровнаОколо 1845 г.р.
Отец
Герасимов Иван Перес. В 1851 Г Алексеевич1839 г.р.
Дети
Герасимов Давид Иванович02.06.1897 г.р.
Герасимов Иван Федорович19.07.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Иван Перес. В 1851 Г Алексеевич

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасимова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
02.06.1897

Сын: Герасимов Давид Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.1904

Сын: Герасимов Иван Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Герасимов Федор Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
18.05.1910

Сын: Герасимов Алексей Алексей/ Александр Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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