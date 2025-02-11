Герасимов Федор Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьАнна ПетровнаОколо 1845 г.р.
ОтецГерасимов Иван Перес. В 1851 Г Алексеевич1839 г.р.
Дети
Герасимов Давид Иванович02.06.1897 г.р.
Герасимов Иван Федорович19.07.1904 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасимова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.1897
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1904
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1907
Сын: Герасимов Федор Федорович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
18.05.1910
Сын: Герасимов Алексей Алексей/ Александр Федорович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно