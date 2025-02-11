(Borg) Catarina Fredrika
женский, родилась 06.11.1789, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 17.08.1800, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецBorg Carl Magnus23.05.1739 г.р.
МатьBorg (Wackelin) Elisabet Lovisa06.11.1761 г.р.
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Место
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Рождение
06.11.1789
Отец: Borg Carl Magnus
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.08.1800
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург