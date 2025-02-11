(Borg) Catarina Fredrika 06.11.1789 — найти родственников по фамилии на Familio

(Borg) Catarina Fredrika

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 06.11.1789, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 17.08.1800, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Borg Carl Magnus23.05.1739 г.р.
Мать
Borg (Wackelin) Elisabet Lovisa06.11.1761 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1789

Отец: Borg Carl Magnus

Мать: Borg (Wackelin) Elisabet Lovisa

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
17.08.1800
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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