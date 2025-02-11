Февронья Яковлевна Сюраева
женский, родилась 1870, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСюраев Яков Миронович / Яков Спиридонов1845 г.р.
МатьСюраева Васса ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Арефий Петрович1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.02.1888
Муж: Арефий Петрович
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно