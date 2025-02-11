Февронья Яковлевна Сюраева 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Февронья Яковлевна Сюраева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1870, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сюраев Яков Миронович / Яков Спиридонов1845 г.р.
Мать
Сюраева Васса ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Арефий Петрович1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сюраев Яков Миронович / Яков Спиридонов

Мать: Сюраева Васса Дмитриевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.02.1888

Муж: Арефий Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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