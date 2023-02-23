Сюраева Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Февронья Сюраева
Отец ребёнка: Сюраев Яков (Спиридонович)
Рождение ребёнка
21.11.1878
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Сюраев Яков (Спиридонович)
Рождение ребёнка
14.09.1881
Дочь: Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Сюраев Яков (Спиридонович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно