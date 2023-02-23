Сюраева Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюраева Васса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Февронья Сюраева

Отец ребёнка: Сюраев Яков (Спиридонович)

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1878

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Сюраев Яков (Спиридонович)

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1881

Дочь: Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Сюраев Яков (Спиридонович)

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюраев Яков (Спиридонович)

Смерть
Неизвестно
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