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Котела (Золото) Мария Косьмина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Золото Косьма Георгиевич

Мать: Матрона Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
03.11.1880

Муж: Котела Михаил Стефанович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-218,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-219.
Смерть
Неизвестно
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