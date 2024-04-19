Котела (Золото) Мария Косьмина
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Золото Косьма Георгиевич
Мать: Матрона Васильевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
03.11.1880
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-218,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-219.
Смерть
Неизвестно