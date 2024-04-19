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Матрона Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

02.11.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1860

Муж: Золото Косьма Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Котела Мария Косьмина

Отец ребёнка: Золото Косьма Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.05.1869

Сын: Золото Николай Косьмин

Отец ребёнка: Золото Косьма Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-179,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-180.
Смерть
02.11.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-138,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-138
Похороны
03.11.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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