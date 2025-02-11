Лапин Трифон Григорьев
мужской, родился 01.02.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 16.12.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛапин В 1886 (? Сын Павла Матвеева Бармаева 1824Г.Р.) Григорий ПавловОколо 1860 г.р.
МатьЛапина В 1886 (Тюмкина) Варвара Захарова07.05.1862 г.р.
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Рождение
01.02.1895
Отец: Лапин В 1886 (? Сын Павла Матвеева Бармаева 1824Г.Р.) Григорий Павлов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.12.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область