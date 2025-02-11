Лапин Трифон Григорьев 01.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Лапин Трифон Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.02.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 16.12.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лапин В 1886 (? Сын Павла Матвеева Бармаева 1824Г.Р.) Григорий ПавловОколо 1860 г.р.
Мать
Лапина В 1886 (Тюмкина) Варвара Захарова07.05.1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1895

Отец: Лапин В 1886 (? Сын Павла Матвеева Бармаева 1824Г.Р.) Григорий Павлов

Мать: Лапина В 1886 (Тюмкина) Варвара Захарова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
16.12.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: младенческой

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