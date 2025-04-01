Ванышев Александр Евгеньевич
мужской, родился 30.07.1956, Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
умер 07.11.2013, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ОтецВанышев Евгений Николаевич16.03.1932 г.р.
МатьВанышева (Богомякова) Ираида Павловна24.11.1934 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1956
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
07.11.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область