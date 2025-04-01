Ванышев Александр Евгеньевич 30.07.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванышев Александр Евгеньевич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился 30.07.1956, Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

умер 07.11.2013, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Отец
Ванышев Евгений Николаевич16.03.1932 г.р.
Мать
Ванышева (Богомякова) Ираида Павловна24.11.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1956

Отец: Ванышев Евгений Николаевич

Мать: Ванышева (Богомякова) Ираида Павловна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Смерть
07.11.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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