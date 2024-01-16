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Шишикина Александра Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1984

Отец: Шишикин Юрий Петрович

Мать: Карева Ольга Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габбазов Адил Иркенович

Никах
07.12.2014

Муж: Габбазов Адил Иркенович

Рождение ребёнка
08.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габбазов Адил Иркенович

Рождение ребёнка
09.10.2018

Сын: Габбазов Алиф Адилович

Отец ребёнка: Габбазов Адил Иркенович

Рождение ребёнка
16.03.2021

Дочь: Габбазова Асаля Адиловна

Отец ребёнка: Габбазов Адил Иркенович

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