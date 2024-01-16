Шишикина Александра Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1984
Отец: Шишикин Юрий Петрович
Мать: Карева Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
07.12.2014
Рождение ребёнка
08.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габбазов Адил Иркенович
Рождение ребёнка
09.10.2018
Отец ребёнка: Габбазов Адил Иркенович
Рождение ребёнка
16.03.2021
Дочь: Габбазова Асаля Адиловна
Отец ребёнка: Габбазов Адил Иркенович