Козлова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.?
Дочь: Белоусова Алия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.11.1950
Дочь: Сергеева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
Неизвестно