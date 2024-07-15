Козлова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.03.?

Дочь: Белоусова Алия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.11.1950

Дочь: Сергеева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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