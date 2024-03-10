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Русскина (Молостова) Анна

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Место рождения

д. Нуштайкино Оренбург. обл.

Дата рождения

1911

Дата смерти

25.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Молостов Василий

Мать: Молостова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русскин Даниил

Рождение ребёнка
06.08.1934

Дочь: Сарайкина (Русскина) Елена

Отец ребёнка: Русскин Даниил

Рождение ребёнка
1938

Сын: Русскин Фома

Отец ребёнка: Русскин Даниил

Рождение ребёнка
1944

Сын: Русскин Александр

Отец ребёнка: Русскин Даниил

Рождение ребёнка
1946

Сын: Русскин Семен

Отец ребёнка: Русскин Даниил

Рождение ребёнка
1948

Сын: Русскин Виктор

Отец ребёнка: Русскин Даниил

Смерть
25.09.1994

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