Русскина (Молостова) Анна
Место рожденияд. Нуштайкино Оренбург. обл.
Дата рождения1911
Дата смерти25.09.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Молостов Василий
Мать: Молостова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русскин Даниил
Рождение ребёнка
06.08.1934
Дочь: Сарайкина (Русскина) Елена
Отец ребёнка: Русскин Даниил
Рождение ребёнка
1938
Сын: Русскин Фома
Отец ребёнка: Русскин Даниил
Рождение ребёнка
1944
Сын: Русскин Александр
Отец ребёнка: Русскин Даниил
Рождение ребёнка
1946
Сын: Русскин Семен
Отец ребёнка: Русскин Даниил
Рождение ребёнка
1948
Сын: Русскин Виктор
Отец ребёнка: Русскин Даниил
Смерть
25.09.1994