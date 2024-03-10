Русскин Даниил
Место рожденияд. Нуштайкино Оренбург. обл.
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1934
Дочь: Сарайкина Елена
Мать ребёнка: Русскина Анна
д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
1938
Сын: Русскин Фома
Мать ребёнка: Русскина Анна
д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
1944
Сын: Русскин Александр
Мать ребёнка: Русскина Анна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Русскин Семен
Мать ребёнка: Русскина Анна
д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
1948
Сын: Русскин Виктор
Мать ребёнка: Русскина Анна
д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русскина Анна
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
Неизвестно