Русскин Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русскин Даниил

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Место рождения

д. Нуштайкино Оренбург. обл.

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
06.08.1934

Дочь: Сарайкина Елена

Мать ребёнка: Русскина Анна

д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
1938

Сын: Русскин Фома

Мать ребёнка: Русскина Анна

д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
1944

Сын: Русскин Александр

Мать ребёнка: Русскина Анна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Русскин Семен

Мать ребёнка: Русскина Анна

д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
1948

Сын: Русскин Виктор

Мать ребёнка: Русскина Анна

д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русскина Анна

Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
Неизвестно
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