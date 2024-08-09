Державина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Державин Михаил
Рождение ребёнка
2005
Дочь: (Державина) Жанна
Отец ребёнка: Державин Михаил
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Державин Михаил
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Державин Михаил