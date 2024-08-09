Державина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Державина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Державин Михаил

Рождение ребёнка
2005

Дочь: (Державина) Жанна

Отец ребёнка: Державин Михаил

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Державин Михаил

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Державин Михаил

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