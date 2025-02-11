Осип Яковлев 27.03.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Осип Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.03.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.11.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Аксинья Григорьева) Ксения Андреева / Аксинья Григорьева1838 г.р.
Отец
Яков Герасимов1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876

Отец: Яков Герасимов

Мать: (Аксинья Григорьева) Ксения Андреева / Аксинья Григорьева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
28.03.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.11.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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