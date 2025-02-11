Осип Яковлев
мужской, родился 27.03.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.11.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЯков Герасимов1839 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
28.03.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.11.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область