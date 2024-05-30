Иванова Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1887
Метрика о рождении: Карачарово село, Троицкая церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1364, стр. 12. Из дома Павлова в Новой деревне.
Бракосочетание
12.09.1904
Муж: Сергей Андреевич
Метрика о бракосочетании: Ивановский сорок Церковь св. Василия Исповедника в Новой деревне. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №133, стр. 238. Первым браком.
Смерть
Неизвестно