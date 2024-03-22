Румянцев Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1879 ст.
Дата смерти13.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.
Сын: Румянцев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Малинкина Анна Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.01.1962
Романщина, Лужский муниципальный район, Ленинградская область