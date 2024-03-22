Румянцев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Вшивцево, Николо-Ширская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

03.11.1879 ст.

Дата смерти

13.01.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вшивцево, Николо-Ширская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.

Сын: Румянцев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Малинкина Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.01.1962
Романщина, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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