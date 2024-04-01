Кондратов Федор Казак Выс. Камышловского Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратов Федор Казак Выс. Камышловского Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Кондратов Алексей Казак Выс. Камышловского Дмитриев

Мать: Кондратова ? Екатерина Павлова

Бракосочетание
14.02.1888

Жена: Кондратова Евдокия Ильина

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 21
Рождение ребёнка
18.07.1892

Сын: Кондратов Иван Федоров

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
23.02.1895

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
26.09.1897

Дочь: Харитина Федорова

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Кондратов Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
03.11.1900

Сын: Кондратов Георгий Федоров

Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина

Смерть
Неизвестно
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