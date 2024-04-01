Кондратов Федор Казак Выс. Камышловского Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
14.02.1888
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 21
Рождение ребёнка
18.07.1892
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
23.02.1895
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
26.09.1897
Дочь: Харитина Федорова
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
06.06.1899
Сын: Кондратов Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
03.11.1900
Сын: Кондратов Георгий Федоров
Мать ребёнка: Кондратова Евдокия Ильина
Смерть
Неизвестно