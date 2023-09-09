Константинова (Рязанова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Рязанова) Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.06.1837 ст.

Дочь: (Константинова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Григорьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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