Константинова (Рязанова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1837 ст.
Дочь: (Константинова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Григорьевич
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно