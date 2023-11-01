Паненков Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паненков Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1950

Дата смерти

24.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950

Отец: Паненков Алексей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
1971

Жена: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.06.1976
Верхне-Никульское, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

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