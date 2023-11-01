Паненков Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1950
Дата смерти24.06.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950
Отец: Паненков Алексей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1971
Жена: скрыто настройками приватности
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.06.1976
Верхне-Никульское, Некоузский муниципальный район, Ярославская область