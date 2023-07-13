Никитина (Галкина) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Галкина) Галина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Сын: Никитин Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: Никитин Юрий Гаврилович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.08.1973

Дочь: Никитина Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Никитин Юрий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Юрий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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