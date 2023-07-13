Никитина (Галкина) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1967
Отец ребёнка: Никитин Юрий Гаврилович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.08.1973
Дочь: Никитина Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Никитин Юрий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно