Прасковья Иванова
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Анисим Сидоров1822 г.р.
Дети
Фёдор Анисимов1846 г.р.
Андрей Анисимов1851 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Сидоров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фёдор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Сидоров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андрей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Сидоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Сидоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно