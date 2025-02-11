Прасковья Иванова 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Анисим Сидоров1822 г.р.
Дети
Фёдор Анисимов1846 г.р.
Андрей Анисимов1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Сидоров

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фёдор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Сидоров

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Рождение ребёнка
1851

Сын: Андрей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Сидоров

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Сидоров

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Смерть
Неизвестно

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