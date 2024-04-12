Фадеев Филимон Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадеев Филимон Власов

Фадеев Филимон Власов

Место рождения

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фадеев Влас Андреев

Мать: не указана

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фадеев Иван Филимонович

Мать ребёнка: Фадеева Матрена

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Фадеев Дмитрий Филимонович

Мать ребёнка: Фадеева Матрена

Рождение ребёнка
1864

Сын: Фадеев Сидор Филимонович

Мать ребёнка: Фадеева Матрена

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фадеев Василий Филимонович

Мать ребёнка: Фадеева Матрена

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Смерть
1918
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close