Фадеев Филимон Власов
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фадеев Влас Андреев
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Фадеева Матрена
Рождение ребёнка
1859
Сын: Фадеев Дмитрий Филимонович
Мать ребёнка: Фадеева Матрена
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Фадеева Матрена
Рождение ребёнка
1867
Сын: Фадеев Василий Филимонович
Мать ребёнка: Фадеева Матрена
Смерть
1918
Похороны
Неизвестно