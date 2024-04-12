Фадеева (Акилина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Фадеев Филимон Власов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Фадеев Дмитрий Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Филимон Власов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Фадеев Филимон Власов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Фадеев Василий Филимонович
Отец ребёнка: Фадеев Филимон Власов
Смерть
1897
Похороны
Неизвестно