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Фадеева (Акилина) Матрена

Место рождения

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фадеев Иван Филимонович

Отец ребёнка: Фадеев Филимон Власов

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Фадеев Дмитрий Филимонович

Отец ребёнка: Фадеев Филимон Власов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Фадеев Сидор Филимонович

Отец ребёнка: Фадеев Филимон Власов

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фадеев Василий Филимонович

Отец ребёнка: Фадеев Филимон Власов

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Смерть
1897
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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