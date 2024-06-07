Горбачева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горбачев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Давидович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Горбачев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Давидович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Давидович