Горбачева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Горбачев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Давидович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Горбачев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Давидович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Давидович

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