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Niggol Michel
Niggol Michel
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Niggol Jakob
1866 г.р.
Мать
Niggol (Penz) Marie
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1896
Отец:
Niggol Jakob
Мать:
Niggol Marie
Смерть
Неизвестно
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