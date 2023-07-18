Чурагулова (Шафеева) Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурагулов Хисамутдин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шарифземал
Отец ребёнка: Чурагулов Хисамутдин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аминя
Отец ребёнка: Чурагулов Хисамутдин
Смерть
Неизвестно