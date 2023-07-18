Чурагулова (Шафеева) Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурагулова (Шафеева) Сагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

1850 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурагулов Хисамутдин

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шарифземал

Отец ребёнка: Чурагулов Хисамутдин

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аминя

Отец ребёнка: Чурагулов Хисамутдин

Смерть
Неизвестно

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