Алексей Иванович
Место рожденияПосерихино (Поселихино)
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Посерихино (Поселихино)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Феодосья Алексеевна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Посерихино (Поселихино)
Смерть
Неизвестно
в 1782 году жив