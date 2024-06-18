Алексей Иванович 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Иванович

Место рождения

Посерихино (Поселихино)

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Посерихино (Поселихино)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Феодосья Алексеевна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Посерихино (Поселихино)
Смерть
Неизвестно
в 1782 году жив

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