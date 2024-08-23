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Климушкин Виктор Николаевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.11.1923

Дата смерти

05.03.1992

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 или 1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1923

Отец: Климушкин Николай Ильич

Мать: Климушкина Степанида Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климушкина Людмила Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климушкина Людмила Николаевна

Военная служба
С 05.08.1941
Рождение ребёнка
20.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климушкина Людмила Николаевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
05.03.1992

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