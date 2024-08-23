Климушкин Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1923
Дата смерти05.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климушкина Людмила Николаевна
Военная служба
С 05.08.1941
Рождение ребёнка
20.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климушкина Людмила Николаевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
05.03.1992