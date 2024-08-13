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Власов Алексей Федорович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Власов Федор Иванович

Мать: Власова (Власова) Авдотья Матвеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Власова (Власова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Власова (Власова) Февронья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Власова (Власова) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Власов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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