Власов Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Власова (Власова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Власова (Власова) Февронья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Власова (Власова) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана