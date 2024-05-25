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Разяпов Шайхислам

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разяпов Макарим Шайхисламович

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Разяпов Идиатулла Шайхисламович

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Разяпов Набиулла Шайхисламович

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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