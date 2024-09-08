Хохлова (Пчелина) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Пчелин Дмитрий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1803 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. (ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.168).
Рождение ребёнка
12.09.1804 ст.
Дочь: (Хохлова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Маркова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1810 ст.
Сын: Хохлов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.597, л.295 об).
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Любимова (Хохлова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
До 1825
Дочь: Лосева (Хохлова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно