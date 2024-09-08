Хохлова (Пчелина) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Пчелина) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Пчелин Дмитрий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1803 ст.

Муж: Хохлов Михаил Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. (ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.168).
Рождение ребёнка
12.09.1804 ст.

Дочь: (Хохлова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Маркова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1810 ст.

Сын: Хохлов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.597, л.295 об).
Рождение ребёнка
1821

Сын: Хохлов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Любимова (Хохлова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1825

Дочь: Лосева (Хохлова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Хохлов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Хохлов Михаил Андреевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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