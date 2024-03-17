(Месилина) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1972
Дочь: (Сабазова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Месилин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1977
Дочь: (Загайнова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Месилин Александр Николаевич