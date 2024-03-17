(Месилина) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Месилина) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1972

Дочь: (Сабазова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Месилин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1977

Дочь: (Загайнова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Месилин Александр Николаевич

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