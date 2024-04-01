Медведев Степан Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Степан Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Чуркина Екатерина Степанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Машинская Таисия Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Леонтий Казак Р. Медвежьего Степанов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1835
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