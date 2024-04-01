Медведев Степан Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Чуркина Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Машинская Таисия Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Леонтий Казак Р. Медвежьего Степанов
Смерть
До 1835