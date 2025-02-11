Дементьев На Фронт Ушел С Чарджоу Обл. Максим Уч. Вов Тарасович
мужской, родился 15.01.1911
умер 29.06.1984
ОтецДементьев Тарас Иванович16.02.1880 г.р.
МатьМария ВасильевнаОколо 1876 г.р.
Дети
Дементьев Николай Максимович01.02.1948 г.р.
Дементьев Иван Максимович11.09.1950 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911
Отец: Дементьев Тарас Иванович
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1948
Сын: Дементьев Николай Максимович
Мать ребёнка: Дементьева (Гордеева) Нина Филипповна
Рождение ребёнка
11.09.1950
Сын: Дементьев Иван Максимович
Мать ребёнка: Дементьева (Гордеева) Нина Филипповна
Рождение ребёнка
26.11.1952
Дочь: (Дементьева) Лидия Максимовна
Мать ребёнка: Дементьева (Гордеева) Нина Филипповна
Рождение ребёнка
29.01.1955
Сын: Дементьев Александр Максимович
Мать ребёнка: Дементьева (Гордеева) Нина Филипповна
Смерть
29.06.1984