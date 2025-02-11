Дементьев На Фронт Ушел С Чарджоу Обл. Максим Уч. Вов Тарасович 15.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Дементьев На Фронт Ушел С Чарджоу Обл. Максим Уч. Вов Тарасович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.01.1911

умер 29.06.1984

Отец
Дементьев Тарас Иванович16.02.1880 г.р.
Мать
Мария ВасильевнаОколо 1876 г.р.
Дети
Дементьев Николай Максимович01.02.1948 г.р.
Дементьев Иван Максимович11.09.1950 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911

Отец: Дементьев Тарас Иванович

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1948

Сын: Дементьев Николай Максимович

Мать ребёнка: Дементьева (Гордеева) Нина Филипповна

Рождение ребёнка
11.09.1950

Сын: Дементьев Иван Максимович

Мать ребёнка: Дементьева (Гордеева) Нина Филипповна

Рождение ребёнка
26.11.1952

Дочь: (Дементьева) Лидия Максимовна

Мать ребёнка: Дементьева (Гордеева) Нина Филипповна

Рождение ребёнка
29.01.1955

Сын: Дементьев Александр Максимович

Мать ребёнка: Дементьева (Гордеева) Нина Филипповна

Смерть
29.06.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.