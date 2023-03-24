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Immonen Heikki Heikinpoika

Место рождения

Pirttipohja, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

08.11.1840

Дата смерти

24.01.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1881

Жена: Immonen (Moilanen) Kaisa Kallentytär

Рождение ребёнка
04.11.1882

Сын: Immonen Matti Heikinpoika

Мать ребёнка: Immonen (Moilanen) Kaisa Kallentytär

Рождение ребёнка
03.07.1886

Сын: Immonen Heikki Heikinpoika

Мать ребёнка: Immonen (Moilanen) Kaisa Kallentytär

Смерть
24.01.1892

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