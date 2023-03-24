Immonen Heikki Heikinpoika
Место рожденияPirttipohja, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения08.11.1840
Дата смерти24.01.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
04.11.1882
Сын: Immonen Matti Heikinpoika
Мать ребёнка: Immonen (Moilanen) Kaisa Kallentytär
Рождение ребёнка
03.07.1886
Сын: Immonen Heikki Heikinpoika
Мать ребёнка: Immonen (Moilanen) Kaisa Kallentytär
Смерть
24.01.1892