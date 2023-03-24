Immonen (Moilanen) Kaisa Kallentytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Immonen (Moilanen) Kaisa Kallentytär

Место рождения

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

24.07.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1848

Отец: Moilanen Kalle

Мать: Moilanen (Niiranen) Liisa Antintytär

Бракосочетание
Около 1881

Муж: Immonen Heikki Heikinpoika

Рождение ребёнка
04.11.1882

Сын: Immonen Matti Heikinpoika

Отец ребёнка: Immonen Heikki Heikinpoika

Рождение ребёнка
03.07.1886

Сын: Immonen Heikki Heikinpoika

Отец ребёнка: Immonen Heikki Heikinpoika

Смерть
Неизвестно

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