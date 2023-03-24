Immonen (Moilanen) Kaisa Kallentytär
Место рожденияAnoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения24.07.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1848
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
04.11.1882
Сын: Immonen Matti Heikinpoika
Отец ребёнка: Immonen Heikki Heikinpoika
Рождение ребёнка
03.07.1886
Сын: Immonen Heikki Heikinpoika
Отец ребёнка: Immonen Heikki Heikinpoika
Смерть
Неизвестно