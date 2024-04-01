Журавлев Сергей Крест. Д. Новопавловской Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Сергей Крест. Д. Новопавловской Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Журавлев Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев

Мать ребёнка: Журавлева Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Журавлев Яков Солдат Мушкатирского Полевого Батальона Сергеев

Мать ребёнка: Журавлева Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 16.07.1768

Сын: Журавлев Иван Сергеев

Мать ребёнка: Журавлева Анна Петрова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
у цехового на поселении в ПП воспр. Тобол. дворянин, Тобол. купчиха Потапова
Смерть
После 1798

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