Журавлев Сергей Крест. Д. Новопавловской Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Журавлев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Журавлев Василий Крест. Петропавл Волости Сергеев
Мать ребёнка: Журавлева Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 16.07.1768
Мать ребёнка: Журавлева Анна Петрова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
у цехового на поселении в ПП воспр. Тобол. дворянин, Тобол. купчиха Потапова
Смерть
После 1798